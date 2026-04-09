Un escalofriante dato en la autopsia al nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia complica a la mamá

La ciudad de Comodoro Rivadavia atraviesa horas de profundo dolor e incertidumbre tras la muerte de un nene de apenas 4 años . El menor fue trasladado de urgencia por su madre al Hospital Regional luego de descompensarse en su vivienda, pero, pese a los esfuerzos médicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida poco después de ingresar.

Aunque en un principio el caso se manejó bajo un velo de dudas, las primeras intervenciones de los peritos comenzaron a arrojar luz sobre un escenario inquietante. Según informó el portal local ADN Sur, el examen forense preliminar reveló la presencia de lesiones internas en la zona de la cabeza .

Este dato es considerado fundamental por los investigadores para determinar si el paro cardiorrespiratorio fue una consecuencia natural o el resultado de un traumatismo . No obstante, la Justicia mantiene la cautela. Con la autopsia se tomaron múltiples muestras que serán sometidas a análisis exhaustivos. Debido a la complejidad del caso, los resultados finales podrían demorar al menos una semana.

En medio del duelo, el conflicto familiar ha escalado a la esfera judicial. La familia del padre biológico del menor denunció públicamente irregularidades en el régimen de tenencia y lanzó duras acusaciones contra la mamá del nene , sugiriendo la existencia de maltratos previos .

“Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. En todos los análisis que le hicieron no se explica qué le provocó eso. No tenía problemas en el corazón, nada”, reclamó Lorena Andrade, pareja del padre del niño, en declaraciones a la prensa.

Allanamiento y avance de la investigación

Este miércoles, la policía realizó un allanamiento en la casa de la madre, ubicada en Comodoro Rivadavia. Durante la inspección ocular, los efectivos secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés que podrían contener información sobre las últimas horas del pequeño.

Hasta el momento, no hay personas detenidas. La fiscalía trabaja en la reconstrucción del historial clínico del menor y en los testimonios del entorno cercano para determinar si existían denuncias previas por violencia. La causa permanece caratulada preventivamente como "averiguación causales de muerte", a la espera de que la ciencia forense confirme si se trató de un accidente doméstico o de un hecho criminal.