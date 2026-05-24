Robo a Del Potro y a estrellas de la NBA: la insólita pista por la que cayó la banda de ladrones en Argentina

El asalto contra el tenista argentino Juan Martín Del Potro , ocurrido el pasado 15 de mayo en su vivienda de la localidad bonaerense de Tandil, disparó una investigación de escala internacional que este fin de semana culminó con el desbaratamiento total de una sofisticada banda delictiva. Los ladrones aprovecharon la ausencia de Del Potro en su hogar para sustraer una cadena de oro, una alianza del mismo material, dos relojes y una raqueta de tenis.

La primera pista sólida se obtuvo tras rastrear el vehículo utilizado para la fuga, el cual fue captado deteniéndose a cargar combustible en una estación de servicio de la localidad de Ayacucho. A partir de allí, el cruce de datos entre la Fiscalía de Tandil y la Policía Federal Argentina (PFA) apresuró los resultados.

El hilo conductor de las detenciones comenzó en la Ciudad de Buenos Aires durante un operativo desplegado en la terminal de ómnibus de Retiro en el marco del fin de semana largo. Allí, los efectivos policiales interceptaron a dos ciudadanos chilenos que intentaban abordar un micro con destino a Posadas, provincia de Misiones.

Al verificar sus identidades a través del Sistema I-24/7 de Interpol, los agentes constataron que los sospechosos habían ingresado a la Argentina de forma ilegal y que poseían notificaciones rojas de captura internacional emitidas por la oficina de Washington el 6 de noviembre de 2025.

Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, se trata de integrantes de una organización criminal transnacional que, en los últimos dos años, sustrajo bienes valuados en más de 2 millones de dólares en viviendas pertenecientes a estrellas de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas en Estados Unidos.

Ante el hallazgo, intervino de forma inmediata el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, ordenando el arresto inmediato de los prófugos para su posterior procesamiento.

Operativos en Junín y Chile: seis detenidos

Mientras se procesaban las capturas en la Capital Federal, el intercambio de información arrojó que los detenidos eran los mismos que habían ingresado a la casa de Del Potro. Esto permitió activar nuevos procedimientos en el interior de la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron localizar y detener en la ciudad de Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un cómplice de nacionalidad argentina.

De forma paralela, las comunicaciones fluidas entre la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires y sus pares en Chile permitieron que las autoridades trasandinas arrestaran en su territorio al último integrante de la red que permanecía prófugo, completando así la captura de los seis implicados directos en el asalto de Tandil.

Identificados y a la espera de la extradición

Los integrantes de la banda delictiva internacional fueron identificados oficialmente como:

Bastian Freraut Jiménez

Ignacio Cartes Zuniga

Damián Walter Amelio

Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza

Esteban Rodolfo Escobar Cartes

Los acusados —cinco ciudadanos chilenos y un argentino— quedaron bajo custodia y a disposición de los magistrados intervinientes, mientras se inician los trámites correspondientes para el proceso de extradición solicitado por la justicia de los Estados Unidos de América por los delitos de asociación ilícita y transporte interestatal de bienes robados.