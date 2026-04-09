"A Ángel lo mataron": la fuerte denuncia de la madrastra del nene que murió en Comodoro Rivadavia

Un trágico episodio mantiene en vilo a la ciudad de Comodoro Rivadavia , donde un nene de cuatro años murió tras haber sido trasladado al hospital por un paro cardiorrespiratorio. Los primeros peritajes revelaron la presencia de lesiones internas en la zona de la cabeza de Ángel .

En medio de la investigación, la madrastra del chico rompió el silencio y apuntó no solo contra el entorno del niño, sino también contra decisiones judiciales previas. “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron”, expresó Lorena Andrade, en diálogo con eltrece.

Según su relato, el pequeño vivía con ella y su padre hasta que, a comienzos de este año, la Justicia ordenó que fuera restituido a su madre biológica, quien, según denunció, no había estado presente durante gran parte de su vida.

“No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, cuestionó, convencida de que esa decisión fue determinante en el desenlace.

La mujer aseguró que la madre de Ángel “abandonó a su hijo durante tres años” y que el nene prácticamente no la conocía. “Para él, yo era su mamá. Mi único delito es que yo no lo parí”, sostuvo entre lágrimas, al describir el vínculo que había construido con el chico.

De acuerdo con su testimonio, la madre regresó a Chubut a principios de 2025 y fue entonces cuando inició el pedido para recuperar la tenencia.

“Nos obligaron a entregarlo”

Lorena también denunció que, al momento de la restitución, el menor evidenciaba temor hacia el entorno al que debía regresar. “Ángel demostró que les tenía miedo”, afirmó, y apuntó directamente contra la pareja de la madre del nene.

Nene muerto Comodoro Rivadavia Facebook/Lulu Andrade

“El que cuidaba a Ángel, y no lo cuidaba en realidad, era la pareja de la madre porque ella se iba a trabajar. Seguramente era él quien lo maltrataba”, explicó. Y sentenció: “El nene salió muerto de esa casa”.

Golpes y omisiones

Otro de los puntos que remarcó la madrastra tiene que ver con señales previas que, según sostiene, no fueron advertidas o denunciadas a tiempo. En ese sentido, aseguró que el menor “iba con golpes” al jardín, pero que esas situaciones no fueron informadas por las autoridades educativas.

Nene muerto Comodoro Rivadavia Facebook/Lulu Andrade

“Todo el tiempo lo soñábamos a Ángel, estábamos desesperados. ¿Qué le hicieron para que el nene esté así?”, expresó.

“Acá hay cómplices”

Para Andrade, la responsabilidad no recae únicamente sobre la madre del niño y su pareja, sino que también alcanza a otros actores. Según su mirada, la decisión judicial de restituir al menor y la falta de intervención ante posibles señales de maltrato contribuyeron al desenlace.

“Acá hay cómplices, personas que entregaron a Ángel para que lo maten”, cerró.