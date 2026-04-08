Un nene de 4 años murió de un paro y apuntan contra la mamá por maltrato: "Lo dejó tirado como un perro y se fue"

Un hecho conmociona a la ciudad de Comodoro Rivadavia tras conocerse la muerte de un nene de 4 años que sufrió una descompensación en su casa y luego falleció en el Hospital Regional. En medio de las dudas sobre lo ocurrido, la familia paterna apuntó a la mamá del menor por presunto maltrato .

Mientras tanto, se espera que la Justicia revele los resultados de la autopsia para determinar cuál fue la causa del paro cardiorrespiratorio. En cuanto a la madre, estaba a cargo de su cuidado y su familia denunció que habría ejercido maltrato.

Por su parte, la pareja del padre, Lorena Andrade, habló tras el hecho y explicó cómo era el vínculo del menor con su madre biológica . Según relató, el niño había quedado bajo su cuidado por decisión judicial, a pesar de que, según su versión, no tenían prácticamente relación. “ Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá ”, afirmó en diálogo con el medio ADN Sur.

“Recorrimos varios lugares hasta que encontramos el jardín al que estaba yendo, porque no nos querían decir”, agregó, al explicar cómo se aplicó la medida. Según contó, el niño fue retirado de su entorno de un día para el otro y se dictó una restricción para el padre y toda la familia paterna, lo que les impidió tener contacto durante varios meses.

La despedida en redes sociales de la pareja del padre al pequeño.

Además, recordó cómo fueron los primeros días del menor tras el cambio: “ A pocos días de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, gritando, y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba ”.

La denuncia y la madre en la mira

El domingo en que el niño fue ingresado al hospital, Lorena relató cómo fueron esas horas: “Fuimos rapidísimo y de ahí no nos movimos. Ella (la madre) se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue”, contó.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 15.39.27 La mujer denunció que la madre biológica maltrataba al pequeño de 4 años.

“Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. En todos los análisis que le hicieron no se explica qué lo provocó. No tenía problemas en el corazón, nada”, agregó.

Además, a través de redes sociales, la familia aseguró haber recolectado testimonios de vecinos de la madre del menor, quienes señalaron situaciones de maltrato: “Estamos viendo en Facebook que gente que vivía en la zona veía maltrato hacia la criatura. Nos decían que estaba bien y no era así”, concluyó.