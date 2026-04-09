Operativo "Canguro Blanco": cayó el prófugo que enviaba cocaína a Australia en redoblantes de la Selección

En un operativo de inteligencia coordinada, la Policía Federal Argentina ( PFA ) logró capturar a un hombre señalado como el responsable de una maniobra de contrabando internacional. El sospechoso, de nacionalidad boliviana, intentaba traficar cocaína hacia Australia utilizando mercadería de la Selección argentina como pantalla.

La causa se inició cuando un perro antinarcóticos de la Aduana detectó irregularidades en encomiendas despachadas desde el barrio porteño de Belgrano . Al abrir los paquetes, los agentes hallaron un redoblante con la inscripción "AFA" y diversos objetos decorativos con la imagen de Lionel Messi .

Sin embargo, la sorpresa fue mayor al descubrir que, ocultos en la estructura de estos objetos y entre prendas deportivas, se encontraban 1,718 kilogramos de cocaína .

Tras el hallazgo inicial, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Marcelo Aguinsky , ordenó la captura nacional e internacional del sujeto responsable de las encomienda, quien había logrado evadir los primeros allanamientos.

El inicio de las maniobras para dar con este hombre comenzó con las acciones de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA que detectó que el imputado intentaba reingresar al AMBA desde de la provincia de Jujuy .

A raíz de esto se montó una vigilancia estratégica en la terminal de ómnibus de Liniers y puntos clave del conurbano. Así, el prófugo fue interceptado mientras caminaba por la Avenida General Paz.

pfa

Al momento de la detención, el hombre portaba dos valijas y una mochila. En su interior, los efectivos encontraron cinco charangos (instrumentos musicales), un teléfono celular y documentación que será clave para determinar si existían otros envíos similares en curso.

Finalmente, el detenido quedó incomunicado y a disposición del magistrado interviniente. Los investigadores ahora buscan determinar si el ciudadano boliviano actuaba de forma independiente o si formaba parte de una red más amplia con nexos en el norte del país y contactos en el exterior para la recepción de la mercadería.