Escándalo en Neuquén: detuvieron a un hombre que se desnudó en la calle
Ocurrió a plena luz del día frente a una escuela de la ciudad de Neuquén. El hombre se desnudó, causó destrozos, gritó y fue detenido por la Policía.
Un insólito episodio alteró la rutina del centro de Neuquén este jueves al mediodía, cuando un hombre fue detenido tras desnudarse en plena vía pública, provocar destrozos y enfrentarse con la Policía. El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en un horario de alta circulación de estudiantes, familias y vehículos, ya que fue frente a un establecimiento educativo.
Según relataron testigos, el hombre se quitó la ropa sin ningún tipo de reparo y la dejó esparcida sobre la vereda. Luego se sentó sobre el capot de su auto —un Chevrolet de color bordo— y comenzó a gritar, generando sorpresa y preocupación entre quienes transitaban por la zona.
La escena fue observada por alumnos y docentes de instituciones cercanas, quienes incluso registraron el momento con sus teléfonos celulares.
Mirá la detención del hombre que se desnudó en Neuquén:
“El hombre empezó a pegarle a cosas, después se sentó arriba del capot. Cuando la policía lo fue a aprehender, se enojó y hasta le rompió la remera a un efectivo. Fue una locura”, relató al diario La Mañana de Neuquén una docente que presenció la situación.
Antes de la intervención policial, el sujeto también habría causado daños en el lugar, incluyendo la rotura de plantas y destrozos en un edificio cercano, donde —según indicaron— residiría.
Intervención policial y detención
Ante la situación, varios móviles policiales acudieron rápidamente al lugar. Los efectivos lograron reducir al hombre, quien se encontraba en evidente estado de alteración y ofreció resistencia durante el procedimiento.
Si bien algunos testigos señalaron que podría haber estado bajo efectos de sustancias, esto no fue confirmado oficialmente.
Finalmente, el individuo fue demorado y trasladado por la Policía. A pesar de la violencia del episodio, no se registraron heridos de gravedad.
El hecho generó un fuerte impacto entre vecinos y la comunidad educativa, no solo por lo inusual de la situación, sino también por haber ocurrido en pleno horario escolar y en una zona muy transitada de la ciudad.