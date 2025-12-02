Relatos salvajes en Chile: un hombre desnudo atacó un auto argentino y le rompió el parabrisas

Un hombre en estado de ebriedad caminó desnudo por la ruta y atacó a los conductores. El hecho fue registrado por testigos.

El insólito episodio ocurrió en la ruta internacional CH-255, que une la ciudad de Río Gallegos con Chile.

Un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en la ruta internacional CH-255, que une la ciudad de Río Gallegos con Chile, donde un hombre que estaba completamente desnudo y borracho atacó a un auto argentino y le rompió el parabrisas. El hecho fue registrado por los testigos y el implicado fue detenido.

Video: así atacó a los conductores Un hombre desnudo atacó un auto argentino y le rompió el parabrisas El insólito episodio ocurrió el jueves pasado y se viralizó en redes sociales en las últimas horas. Todo comenzó cuando el hombre de nacionalidad chilena caminó desnudo por el medio de la ruta, por lo que los conductores se vieron forzados a realizar frenadas bruscas para eludirlo.

En uno de los videos se observa el momento en el que el hombre se subió al parabrisas de uno de los autos que transitaba por la ruta. En un momento, el hombre arrojó una piedra contra un auto argentino y le rompió el parabrisas.

Los Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond se hicieron presentes en el lugar del hecho y detuvieron al implicado, quien fue imputado por daños a la propiedad. Según trascendió, el agresor, de unos 50 años aproximadamente, estaba fuera de control debido a su estado etílico.

Chile desnudo ataque Captura de video “El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, detallaron desde la Policía local.