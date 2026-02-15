Un conocido periodista subió una foto completamente desnudo y sorprendió: quién es

El conocido conductor no tuvo filtros a la hora de postear y aprovechó esto para apuntar contra un colega.

Beto Casella fue tendencia en los últimos días luego de que se viralizaran los dichos homofóbicos contra Valentín, conocido bailarín del Teatro Colón. Si bien pidieron disculpas, las redes explotaron contra él, como también lo hicieron diferentes figuras, entre ellas un periodista.

El conductor compartió un comunicado y dejó en claro que "en el medio de los elogios, en el programa de radio, se filtró un exabrupto y un audio desagradable que yo, podría jurarlo, no detecté". También sostuvo que su compañero lo hizo "encarnando un personaje radial (usualmente recibido graciosamente por nuestra audiencia)".

El comunicado de Beto Casella Beto Casella Tomás Dente, conocido periodista del espectáculo, arremetió contra Beto Casella y lo hizo publicando una foto completamente desnudo: "Sentime Alimaña (Beto Casella). Te dejo una foto mía en bolas para que el lunes en tu programucho de radio puedas denigrarme y contar lo rosca floja y pu... reventado que soy".