Un reconocido periodista prendió fuego a Bad Bunny tras el show del Super Bowl

El comunicador utilizó su programa para destrozar la presentación del artista puertorriqueño en el evento deportivo de Estados Unidos.

El show de Bad Bunny fue sin lugar a dudas el tema más mencionado en los últimos días en lo que respecta a las redes sociales. El artista puertorriqueño se presentó en el Super Bowl y un periodista argentino lo destrozó.

Se trata nada más y nada menos que de Tomás Dente, quien opinó sin filtro en su programa que sale al aire por Net TV: "Las cosas tienen un trasfondo y tienen un trasfondo político. A este tipo lo banca una productora cuyo propietario es Rafael Giménez, este tipo fue viceministro de Hugo Chávez".

"No me vengan a mí con la defensa a América cuando bancaste un régimen autoritario en un país sudamericano hermoso. No me vengan con el verso de la importancia y la relevancia de la libertad de los países latinoamericanos cuando a vos te banca un tipo que defendió a un régimen", comentó Dente.

"Nos quieren meter a nosotros (argentinos) dentro de un cúmulo de países con los que no tenemos nada que ver culturalmente", expresó de manera firme el conductor de Entrometidos.