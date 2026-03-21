Papelón en San Rafael: echaron a una periodista de la cancha y el partido casi no se juega

Lo que ocurrió en la Liga Sanrafaelina no fue un malentendido. Fue un hecho grave. Incómodo. Y peligrosamente revelador.

En el marco de un partido del torneo de verano, todo estaba listo para que la pelota empezara a rodar. Pero el foco dejó de estar en el juego y pasó a una escena insólita: la presencia de una periodista se convirtió en el problema.

La protagonista del episodio fue Leticia Martínez, con más de 20 años de trayectoria, quien fue intimada a abandonar el campo de juego pese a contar con acreditación.

“El árbitro mandó a su asistente a pedirnos las credenciales. Todos tenemos las credenciales del club local, porque la Liga desde el año pasado no entrega credenciales”, explicó.

Lo que siguió fue aún más grave. Un papelón.

“El partido empezó 15 minutos después por esa demora. Intervinieron los jugadores y en el entretiempo vinieron los de seguridad privada y me amenazaron: si no me retiraba de la cancha, no empezaba el partido”.

Sí, otra vez: el fútbol detenido. No por violencia, no por incidentes, sino por una periodista.

Una situación grave en San Rafael

Martínez resistió durante el primer tiempo, pero en el entretiempo la situación escaló definitivamente. Personal de seguridad privada ingresó al campo de juego y ejecutó la orden: sacarla.

“Me expusieron adelante de todo el estadio. Me sentí muy desprotegida e insegura. Es la primera vez que me pasa algo así en 20 años”, relató.

El episodio no solo fue un papelón organizativo. También dejó una imagen preocupante en términos de garantías básicas para el ejercicio del periodismo.

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El transfondo, criticas y censuras

Detrás del escándalo aparece un contexto que le da aún más gravedad al hecho.

“Hay una comisión directiva nueva en la Liga Sanrafaelina y justamente a los periodistas que hemos sido críticos de esta nueva gestión sufrimos este tipo de persecuciones”, disparó Martínez.

Según su testimonio, la Liga busca modificar de manera abrupta el sistema de acreditaciones y el vínculo con la prensa.

“Quieren reglamentar el acceso como si fuese el primer nivel del fútbol, pero los clubes de San Rafael no están preparados. No tenemos un lugar seguro en la tribuna. Yo me siento más protegida dentro del campo de juego, donde están los únicos tres efectivos de seguridad privada con los que se juegan los partidos”.

Y agregó un dato clave que expone desorganización:

“Han sacado tres normativas en menos de una semana. La Liga quiere hacerse cargo de los derechos, pero está todo muy desordenado”.





El próximo domingo termina toda la actividad futbolística en San Rafael. Las canchas no estan en condiciones en San Rafael para un reglamento de medios de comunicación.

Una denuncia directa

Martínez no dudó en vincular lo sucedido con la conducción actual.

“Considero que tiene que ver con las críticas a la presidencia de Diego Martín”.

Pero además, puso sobre la mesa un aspecto aún más delicado: la exposición desde una perspectiva de género.

“Fue una exposición muy grande para una mujer. Siempre ha sido difícil ganarnos un lugar en este ámbito. Muchas veces nos tenemos que quedar calladas por ser mujeres que dicen lo que está mal”.

Y cerró con una frase contundente:

“Cuando no hay argumentos para dar la cara y ser honestos, tratan de censurar”.

Una Liga desenfocada

Mientras la dirigencia discute acreditaciones, restricciones y control sobre la prensa, desde adentro del propio ambiente marcan que las prioridades deberían ser otras.

“La Liga discute estos temas y nosotros entendemos que hay muchos otros más importantes, como el desarrollo de los clubes, el fútbol de inferiores o el femenino”, concluyó.

Una mancha dificil de borrar

Lo ocurrido en San Rafael no es menor. No es un detalle. Es una señal de alarma.

Porque cuando el periodismo es condicionado, el problema no es solo de los periodistas.

Es del fútbol. Y esta vez, la pelota quedó en segundo plano.