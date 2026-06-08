El ambicioso proyecto de un club del fútbol mendocino que dará que hablar

El fútbol mendocino continúa dando pasos agigantados en materia de remodelaciones edilicias y a la majestuosa obra que realizó Godoy Cruz con el Feliciano Gambarte , sumado a lo hecho por Deportivo Maipú en el Omar Higinio Sperdutti , ahora otro club se prepara para un momento muy especial .

Se trata de Huracán Las Heras , que lleva adelante un ambicioso proyecto de refacciones en el estadio General San Martín , que atraviesa la fase final de los trabajos.

La estructura de los nuevos palcos ubicados en el sector oeste.

Si bien desde el ámbito deportivo el Globo no ha logrado conseguir regularidad en el actual torneo Federal A , de hecho este domingo fue goleado por Cipolletti de Río Negro por 3 a 0 por la fecha 12, la institución se prepara para vivir un momento que quedará en el recuerdo.

A inicios de este año, Huracán Las Heras inició un proyecto de refacciones en el estadio ubicado en calle Olascoaga y que están prontas a finalizar. El objetivo inicial pasó por la construcción de nuevos palcos y sanitarios, además de la renovación de butacas sobre el sector oeste del recinto. Sin embargo, la frutilla del postre será la colocación de las torres de iluminación, un viejo anhelo del club.

Embed - El ambicioso proyecto de Huracán Las Heras.

Y quienes se pusieron al frente de la campaña para juntar los fondos necesarios fueron los propios socios y simpatizantes del Globo, quienes comenzaron una rifa para poder reunir el presupuesto, que en total supera los 100 millones de pesos.

En cuanto a los plazos, desde el club comentaron a MDZ que lo primero en finalizar serán los baños, con una proyección de 10 o 15 días, luego los palcos y para el mes de agosto la idea es inaugurar las nuevas torres de iluminación.