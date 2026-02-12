La comunicadora decidió sacar los trapitos al sol y relatar lo mal que la pasó cuando era compañera con Nancy.

Nancy Pazos fue sin duda alguna la figura y el tema del momento luego de que se encadenó en forma de protesta por la reforma laboral que se debatió en el Congreso. Luego de esto, una periodista opinó y también contó la mala experiencia que vivió.

Se trata nada más y nada menos que de Fernanda Iglesias, una de las panelistas de Puro Show. La comunicadora, en forma de broma, se encadenó a la silla del estudio y sorprendió a todos sus compañeros con la historia que posteriormente se animó a contar.

"Quiero decir seriamente que yo la tuve a Nancy Pazos como jefa y como patrona. No solo era mi jefa, sino que era la persona que me pagaba también", comenzó diciendo Fernanda Iglesias ante la atenta mirada de los conductores y las panelistas.

La periodista contó el mal momento que vivió con Nancy Pazos Una conocida periodista contó la mala experiencia que vivió trabajando con Nancy Pazos: "Era bastante..." "Era bastante déspota y bastante faltadora de respeto. Era una persona que llegaba tarde a su propio programa, dejaba el auto tirado en la calle y le decía a un productor que le arrime el auto a un estacionamiento, el productor no se animaba a decirle que no sabía manejar y no se animaba a decirle del miedo que tenía", subrayó.