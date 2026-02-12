Una conocida periodista contó la mala experiencia que vivió trabajando con Nancy Pazos: "Era bastante..."
La comunicadora decidió sacar los trapitos al sol y relatar lo mal que la pasó cuando era compañera con Nancy.
Nancy Pazos fue sin duda alguna la figura y el tema del momento luego de que se encadenó en forma de protesta por la reforma laboral que se debatió en el Congreso. Luego de esto, una periodista opinó y también contó la mala experiencia que vivió.
Se trata nada más y nada menos que de Fernanda Iglesias, una de las panelistas de Puro Show. La comunicadora, en forma de broma, se encadenó a la silla del estudio y sorprendió a todos sus compañeros con la historia que posteriormente se animó a contar.
"Quiero decir seriamente que yo la tuve a Nancy Pazos como jefa y como patrona. No solo era mi jefa, sino que era la persona que me pagaba también", comenzó diciendo Fernanda Iglesias ante la atenta mirada de los conductores y las panelistas.
La periodista contó el mal momento que vivió con Nancy Pazos
"Era bastante déspota y bastante faltadora de respeto. Era una persona que llegaba tarde a su propio programa, dejaba el auto tirado en la calle y le decía a un productor que le arrime el auto a un estacionamiento, el productor no se animaba a decirle que no sabía manejar y no se animaba a decirle del miedo que tenía", subrayó.
La panelista de El Trece también contó que "ella pagaba muy poca plata. Me ofreció, por ejemplo, conseguirme alguien que me bancara (sponsor). Todo eso sucedió en el año 2015, estaba el kirchnerismo al poder y ella estaba chocha".