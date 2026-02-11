Mario Pergolini destrozó a Nancy Pazos tras encadenarse afuera del Congreso: el posteo

El conductor de El Trece compartió una burlesca publicación en sus redes sociales y se viralizó.

Nancy Pazos fue sin lugar a dudas el tema del momento en este miércoles debido a que tomó la decisión de encadenarse en rechazo a la reforma laboral que tratan en el Congreso de la Nación. Diferentes figuras opinaron y una de ellas fue Mario Pergolini.

La panelista de Telefe decidió hablar y apuntó contra el gobierno de Milei: "Este gobierno quiere que haya periodistas así (mostró la palabra alcahuete). Estamos luchando por la democracia, el periodismo es el faro y la luz de la democracia".

"Siempre el que está en el poder hay cosas que quiere ocultar, el periodismo es justamente el poder investigar y poner luz donde los que tienen poder quieren oscuridad", cerró de manera tajante Nancy Pazos.

Nancy Pazos encadenada frente al Congreso: el video Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso mientras se debate la reforma laboral Ante esto, Mario Pergolini no se la dejó pasar a Nancy Pazos y se burló de ella: "Y yo que pensé que lo peor que te podía pasar es que tu pibe te salga therian. En fin", expresó de manera escueta junto a la imagen de la periodista en las afueras del Congreso.