Mario Pergolini destrozó a Nancy Pazos tras encadenarse afuera del Congreso: el posteo
El conductor de El Trece compartió una burlesca publicación en sus redes sociales y se viralizó.
Nancy Pazos fue sin lugar a dudas el tema del momento en este miércoles debido a que tomó la decisión de encadenarse en rechazo a la reforma laboral que tratan en el Congreso de la Nación. Diferentes figuras opinaron y una de ellas fue Mario Pergolini.
La panelista de Telefe decidió hablar y apuntó contra el gobierno de Milei: "Este gobierno quiere que haya periodistas así (mostró la palabra alcahuete). Estamos luchando por la democracia, el periodismo es el faro y la luz de la democracia".
"Siempre el que está en el poder hay cosas que quiere ocultar, el periodismo es justamente el poder investigar y poner luz donde los que tienen poder quieren oscuridad", cerró de manera tajante Nancy Pazos.
Nancy Pazos encadenada frente al Congreso: el video
Ante esto, Mario Pergolini no se la dejó pasar a Nancy Pazos y se burló de ella: "Y yo que pensé que lo peor que te podía pasar es que tu pibe te salga therian. En fin", expresó de manera escueta junto a la imagen de la periodista en las afueras del Congreso.
El burlesco posteo de Mario Pergolini contra Nancy Pazos
La periodista de C5N que la entrevistó comentó que "está siendo parte de una acción como presidente de periodistas argentinas por la eliminación que implicaría la media sanción en el Senado del Estatuto del Periodista".