El programa de Mario Pergolini enfrenta una importante baja y hay versiones cruzadas sobre el motivo

En medio de rumores sobre las razones de su baja al late night show, Laila Roth salió a dar explicaciones sobre el tema, mientras desde la prensa de espectáculos aportaron otros argumentos.

Mario Pergolini regresará a la televisión entre la última semana de marzo y la primera de abril con una nueva temporada de su programa Otro día perdido (eltrece), y en las últimas semanas trascendió que el late night show enfrenta un recambio de integrantes por una importante baja.

Según se dio a conocer, Laila Roth no será más parte del ciclo, y en su reemplazo la producción convocó a Evelyn Botto. En medio de especulaciones sobre la salida de la estrella del stand up, surgieron dos versiones cruzadas sobre el motivo, una la compartió la propia protagonista, y otra muy distinta fue aportada por periodistas de espectáculos.

"Se dio que el año pasado mi gira de stand up estaba más tranquila, pero este año yo quería retomar mi ritmo de trabajo e ir con mi show a Estados Unidos, México y Europa. Va a estar la genia de Evelyn Botto, que lo va a hacer espectacular. Mis compañeros son muy genios y me divertí mucho trabajando con ellos el año pasado", enfatizó desde un video que publicó en sus redes sociales Laila Roth en referencia a su labor con Mario Pergolini y Agustín "Rada" Aristarán.

Laila Roth explicó por qué dio un paso al costado del programa de Mario Pergolini Laila Roth explicó por qué dio un paso al costado del programa de Mario Pergolini Por último, para descartar rumores de tensión con el equipo de Otro día perdido, la artista sumó: "La productora se portó espectacular conmigo, me pagaban bien. No sé qué más puedo decir".

En tanto que en diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, Laila Roth reforzó su explicación y remarcó que no hubo ningún conflicto que determinara su salida de Otro día perdido, sino que se trató de una decisión personal en pos de su agenda de shows. La comediante también destacó la generosidad de Mario Pergolini en darle un espacio de lucimiento sin ningún tipo de mezquindad.