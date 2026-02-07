Revelan el curioso requisito que puso la China Suárez para estar en el programa de Mario Pergolini

Meses después de la presencia de la actriz en Otro día perdido, dieron a conocer su particular pedido a la producción del late night show.

El particular pedido de la China Suárez a la producción de Mario Pergolini. Foto: captura de video eltrece.

Hace algunos meses, la China Suárez estuvo como invitada en el programa Otro día perdido (eltrece), que conduce Mario Pergolini, y ahora trascendió el inusual pedido que hizo la actriz como condición para la entrevista en el late night show.

La visita en cuestión se produjo el pasado 14 de noviembre, y gracias a la presencia de Suárez, Pergolini logró en tal oportunidad una notable performance en el rating. Lo que no se sabía es que la artista formuló ante la producción del ciclo un llamativo requisito, que luego replicó en el mano a mano que tuvo con Moria Casán en el mismo canal.

En diálogo con A la tarde (América TV), Agustín “Rada” Aristarán, integrante del envío que encabeza Mario Pergolini, recordó cómo fue el momento en que la China Suárez estuvo junto a Mauro Icardi en el living televisivo de Otro día perdido.

El inusual pedido de la China Suárez a la producción de Mario Pergolini El pedido de la China Suárez a la producción de Mario Pergolini Por un lado, Aristarán resaltó la amabilidad de Icardi, con quien pudo hablar dado que su camarín está ubicado frente al de los invitados. En tanto que sobre la curiosa solicitud de Suárez, el artista detalló: “La China necesitaba siempre tenerlo enfrente a Mauro durante la nota, lo que me llamó mucho la atención. Ella hacía la nota y necesitaba tenerlo en la misma línea de visión”.