Revelaron el nombre de la periodista que le habría enviado fotos a Mauro Icardi

Ángel de Brito se cansó y decidió revelar el nombre de la famosísima panelista que habría entablado comunicación con el jugador.

En los últimos días dieron a conocer que una supuesta periodista le habría enviado mensajes y fotos a Mauro Icardi. Quien habló sobre este tema en un principio fue Guido Záffora y posteriormente lo tomaron Yanina Latorre y Ángel de Brito.

La conductora de Sálvese Quien Pueda lanzó un contundente posteo en X (antes Twitter): "Se quién es la panelista que le escribe y manda fotulis... Es rubia". Esta publicación generó una especie de cruce con Ángel de Brito.

El conductor de LAM se cansó y decidió compartir la información en la misma red social con foto incluida: "Están todos diciendo sin nombrarla que Nazarena Di Serio es la que le mandó fotos a Mauro Icardi", expresó sin filtro.

Ángel de Brito reveló el nombre de la periodista que le habría escrito a Mauro Icardi Captura de pantalla 2026-02-13 150926 Naza Di Serio, la periodista que le habría escrito a Mauro Icardi. Foto: X / @AngeldebritoOk. Luego, agregó: "¿Por qué no la nombran y chau? ¿Tanta vuelta, Yanina Latorre?". Por el momento, su expanelista no le contestó en X, aunque podría hacerlo en sus diferentes programas como los de El Observador y en el propio canal América.