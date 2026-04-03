Apareció el papá de Agostina Páez tras el escandaloso video: "Me pidieron $5 millones"
El papá de Agostina Páez aseguró que el video viral fue manipulado y denunció extorsión por $5 millones en medio del escándalo que rodea a la abogada.
El papá de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil, salió a desmentir el video que se viralizó en las últimas horas y aseguró que el material fue generado con inteligencia artificial. Además, denunció que fue víctima de amenazas y un intento de extorsión.
Mariano Páez afirmó que las imágenes en las que aparece realizando gestos provocativos similares a los que hizo su hija en Río de Janeiro no son reales y formarían parte de una maniobra para perjudicarlo en medio de la exposición pública que atraviesa su familia. “Ese video está hecho con IA”, sostuvo.
Según su relato, tras la difusión del contenido comenzó a recibir mensajes intimidatorios. Personas desconocidas le habrían exigido dinero para frenar la circulación del material. “Me pidieron $5 millones”, indicó, y agregó que evalúa realizar una denuncia formal para que se investigue el origen del video y a los posibles responsables.
El video viral que involucra al papá de la abogada
Este nuevo escándalo se da en un contexto de alta repercusión mediática por la situación de su hija, Agostina Páez, la joven santiagueña de 29 años que estuvo detenida en Brasil. La polémica se intensificó luego de que trascendieran imágenes vinculadas a presuntos gestos racistas.
En paralelo, el empresario manifestó su preocupación por su seguridad y la de su entorno cercano, al tiempo que insistió en que se trata de una operación para dañarlo públicamente.
Mientras tanto, la controversia continúa creciendo en redes sociales, donde se multiplican las opiniones sobre la veracidad del video y la gravedad de las imágenes difundidas.
Por su parte, la abogada ya regresó a Argentina y se reencontró con su familia tras permanecer tres meses en Brasil. Para recuperar la libertad, debió cumplir con una serie de condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas el pago de una fianza equivalente a 60 salarios mínimos y la obligación de mantenerse a disposición del proceso judicial, que aún no tiene resolución definitiva.