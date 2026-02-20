Recapturaron a uno de los presos que protagonizó la trágica evasión en el Valle de Uco

Un importante despliegue policial permitió recapturar este viernes a uno de los presos que se fugó el jueves de la Alcaidía de Tunuyán . Se trata de Víctor Bravo Morón (34), quien protagonizó la evasión que desembocó en la muerte del jefe penitenciario Pablo Antonio Rivero Ríos . Lo hizo también junto a Enrique Acosta Vega (39), quien sigue prófugo.

De acuerdo con la información policial, Víctor Bravo Morón fue detenido por personal de la Comisaría 41° de La Consulta , cerca de una conocida empresa de materiales de construcción, ubicada sobre calle San Martín al 1.500, en las inmediaciones de la Rotonda del Gaucho, en el citado departamento.

Así, el sospechoso volvió a quedar detenido, en medio de un operativo que incluyó el apoyo de drones de la División VANT ( Vehículos Aéreos No Tripulados ) y un helicóptero del Cuerpo de Aviación Policial ( CAP ), así como también la colaboración de decenas de uniformados que trabajan en esa jurisdicción del Valle de Uco .

Luego de ser recapturado, Bravo Morón quedó a disposición del fiscal del Valle de Uco Pablo Fossarolli , quien definirá su situación procesal por la causa que se inició a raíz de la evasión , así como también la dependencia penitenciaria donde será alojado.

En tanto, pasadas las 10 continuaban las tareas en el departamento valleuquino para dar con el otro interno que escapó de la Alcaidía de Tunuyán. Fuentes policiales señalaron que estiman que el sujeto también se está ocultando en ese sector de Tunuyán y esperaban dar con su paradero en las próximas horas.

La evasión en el Valle de Uco

La información sostiene que todo comenzó pasadas las 11 del jueves cuando los dos internos violentaron un sector de los baños de esa dependencia del Servicio Penitenciario de Mendoza, localizada sobre calle Julio Argentino Roca, y ganaron la calle saliendo por los techos.

Seguidamente, el personal guardiacárcel que trabaja en esa alcaidía advirtió la evasión, por lo que salieron tras los sujetos, quienes escapaban a pie por calle San Martín y luego fueron visto por Melchor Villanueva, donde se perdieron de vista.

Portada presos fugados Loso dos presos que se fugaron y son intensamente buscados. MDZ.

En medio de esa persecución, el alcaide a cargo de esa dependencia se descompensó, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió, pese a los desesperados intentos de sus colegas para reanimarlo.

Frente a eso, en la escena se montó un importante operativo y el funcionario público fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde constataron su deceso.