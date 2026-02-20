Atraparon al otro preso que se fugó de la Alcaidía de Tunuyán

Policías atraparon la mañana de este viernes a Enrique Acosta Vega (39), el preso que faltaba por recapturar tras la evasión ocurrida el jueves en la Alcaidía de Tunuyán . Horas antes, había caído su cómplice de escape, Víctor Bravo Morón (34). Ambos quedarán a disposición de la Justicia y serán alojados en una cárcel de la provincia.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , Acosta Vega fue detenido durante un operativo en la localidad de Colonia Las Rosas , cerca del cruce de calles El Fuerte y Libertad.

Ambas recapturas fueron efectivizadas en el marco de un importante despliegue policial que se desarrolló durante casi 24 horas y que incluyó la participación de drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) y un helicóptero del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), así como también el apoyo de decenas de uniformados y personal de Investigaciones de todo el Valle de Uco .

Ahora, los dos sospechosos que protagonizaron la fuga en la que murió el jefe penitenciario Pablo Antonio Rivero Ríos , quien sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras los perseguía, serán puestos a disposición del fiscal del Valle de Uco Pablo Fossaroli , quien los acusará por la evasión y definirá su traslado a un establecimiento penitenciario.

En tanto, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) también analizará si corresponde imponerles algún tipo de imputación por la muerte del alcaíde.

Cómo ocurrió el escape en Tunuyán

La información sostiene que todo comenzó pasadas las 11 del jueves cuando los dos internos violentaron un sector de los baños de la mencionada dependencia del Servicio Penitenciario de Mendoza, localizada sobre calle Julio Argentino Roca, y ganaron la calle saliendo por los techos.

Seguidamente, el personal guardiacárcel que trabaja en esa alcaidía advirtió la evasión, por lo que salieron tras los sujetos, quienes escapaban a pie por calle San Martín y luego fueron visto por Melchor Villanueva, donde se perdieron de vista.

Pablo Antonio Rivero Ríos, el penitenciario que falleció persiguiendo a los dos presos.

En medio de esa persecución, el alcaide a cargo de esa dependencia se descompensó, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió, pese a los desesperados intentos de sus colegas para reanimarlo.

Frente a eso, en la escena se montó un importante operativo y el funcionario público fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde constataron su deceso.

Quiénes son los dos detenidos

Vega y Bravo se encontraba detenidos desde el domingo 11 de enero, jornada en la que fueron detenidos durante los allanamientos realizados a raíz de una grave agresión con palos que sufrió Rodrigo Costilla Moreno, un joven de 25 años que resultó con graves lesiones durante un hecho ocurrido en el interior del asentamiento Rodrigo.

Los dos presos que se fugaron y ahora fueron recapturados.

Tras la captura, Acosta Vega fue imputado por ese violento episodio, por el delito homicidio simple en grado de tentativa. Mientras que Bravo Morón fue acusado por un robo agravado. Luego, ambos fueron alojados en la Alcaidía de Tunuyán, de donde escaparon el jueves.

Casi un día después de la evasión, los dos sujetos terminaron siendo recapturado con pocas horas de diferencia este viernes en ese departamento valleuquino.