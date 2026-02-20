Ratificaron la captura internacional del turco acusado de matar por celos a su compatriota y escapar a Brasil

La causa por el asesinato de Efe Saravolu, un joven turco de 24 años, sigue sumando capítulos en los tribunales nacionales. En esta ocasión, la defensa de Tunca Kent , el acusado por el crimen, pidió la excepción de prisión a pesar de estar prófugo, cosa que fue rechazada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal este jueves.

Kent sigue siendo arduamente buscado en el extranjero desde que el macabro hallazgo del cuerpo de la víctima, encontrado en un pastizal de Cañuelas, salió a la luz.

Es que, antes de que se encontrara el cadáver, el imputado declaró ante la policía por la entonces desaparición de Saravolu, alegando que había lo había visto con vida días atrás, para luego fugarse rápidamente a Brasil, lo que luego motivó una alerta roja de Interpol .

Efe Saravoglu fue hallado muerto al costado de la Ruta 3 en un pastizal dentro de los límites de Cañuelas.

Casi un mes después encontraron el cuerpo, en un avanzado estado de descomposición y llamativamente con una máscara de Spiderman en la cabeza. Tras esto, sumando los datos recolectados durante la investigación, los detectives apuntaron contra Kent.

Según reveló la necropsia, Saravoglu tenía golpes en la cabeza y en el tórax . Además, según el examen, el joven falleció hacía aproximadamente un mes antes del descrubrimiento.

¿Crimen pasional?

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el móvil del asesinato habría sido una venganza motivada por celos. La Justicia sostiene que Kent descubrió que la víctima mantenía una relación sentimental y sexual con su novia.

image El DNI de la víctima.

Este conflicto quedó evidenciado en diversos mensajes que Saravoglu envió a sus conocidos antes de desaparecer, en los cuales se jactaba del engaño con frases como "me estoy acostando con su novia" y calificaba despectivamente a Kent como "el cornudo más grande que he visto en mi vida".

El revés legal contra el turco

Aunque todavía no fue detenido, los magistrados Mauro Divito y Gustavo Bruzzone calificaron el pedido de inadmisible por una serie de puntos:

Primero, ambos entendieron que existía un latente riesgo de fuga si el ciudadano turco es beneficiado con la libertad procesal antes de un eventual juicio, esto sustentado por el contexto de clandestinidad en el que se encuentra el sujeto.

Luego, se subrayó la gravedad del hecho del que se lo acusa, que se suma a otra causa donde está acusado por violencia contra su expareja, en la que ha incumplido una orden que le prohíbe acercarse a la denunciante.

Finalmente, los jueces de Casación cargaron contra la defensa del detenido porque, a su entender, no lograron explicar efectivamente por qué la decisión anterior de mantener la orden de captura internacional en contra de su defendido.

Cómo sigue la busqueda

Mientras el sujeto sigue fugado de la Justicia, las autoridades argentinas, lideradas por el fiscal Pablo Recchini y la jueza Alejandra Alliaud, han intensificado las gestiones para dar con su paradero tras reconstruir su huida el pasado 7 de noviembre de 2024.

La investigación determinó que Kent abandonó la Argentina apenas dos días después de haber prestado declaración testimonial, cuando el caso aún se caratulaba como "averiguación de paradero".

Antes de escapar, el sospechoso vendió de manera apresurada su automóvil Peugeot 207 blanco en una agencia y abordó un vuelo con destino a Brasil. Según informes recientes de Interpol, se cree que Kent aún permanecería en territorio brasileño, aunque existen registros de llamados a su expareja que supuestamente provendrían de España.

Además del pedido de captura por el homicidio de Saravoglu, la justicia argentina ha tomado conocimiento de que Kent posee antecedentes internacionales: según la policía de Turquía, el sospechoso también es buscado en su país de origen por un delito de abuso de menores.

El proceso de búsqueda recibió un respaldo judicial clave este jueves, cuando se declaró inadmisible un recurso de la defensa que buscaba evitar su detención.

Así las cosas, el sujeto sigue siendo buscado internacionalmente con el fin de que, tras su captura, sea extraditado a la Argentina para que responda ante la Justicia por el homicidio de su compatriota.