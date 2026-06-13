Imputaron a un exfuncionario de La Plata por abuso sexual y violencia de género contra tres empleadas

Federico Hernán Pez , hasta ahora titular de la Dirección de Información Territorial de la Municipalidad de La Plata , fue imputado por la Justicia tras una serie de denuncias presentadas por tres mujeres que trabajaban bajo su órbita. La causa investiga presuntos hechos de abuso sexual, lesiones y violencia de género ocurridos en el ámbito laboral.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4.

Según consta en el expediente, Pez fue imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género . La denuncia inicial fue presentada durante el último fin de semana en la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, encabezada por el fiscal Patricio Barraza.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, las tres denunciantes señalaron haber sufrido situaciones de acoso laboral y sexual dentro del ámbito de trabajo . Los testimonios fueron sumados al expediente judicial y forman parte de las medidas de prueba que analiza la fiscalía.

Una de las mujeres presentó además un escrito en el que solicitó expresamente que no se le concediera la libertad al acusado. En esa presentación también hizo referencia a la existencia de denuncias penales previas por hechos similares, entre ellas investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia familiar.

La documentación judicial señala que Pez también ocupaba cargos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Según las denunciantes, esa posición le otorgaba una situación de poder frente a las víctimas.

Las mujeres afirmaron además que, tras denunciar los hechos, perdieron sus puestos de trabajo y no recibieron contención institucional suficiente. “No entendemos cómo esta persona ocupa cargos públicos con todas las denuncias que tiene, solo buscamos justicia”, expresó una de ellas en declaraciones al medio local 0221.

Cómo se avanzó hasta ahora con el caso

En el expediente intervienen organismos especializados en violencia de género, entre ellos el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que acompaña a al menos una de las denunciantes junto con otras áreas específicas debido a la complejidad del caso y a los antecedentes mencionados.

La representación legal de las víctimas está a cargo del abogado Axel Hurtado, quien solicitó medidas de protección y acompañamiento para las denunciantes mientras avanza la investigación.

Por el momento, la fiscal Ruffino continúa reuniendo pruebas y testimonios. El acusado permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Por otro lado, tras concretarse la detención, la Municipalidad de La Plata resolvió apartarlo de manera inmediata de su cargo. A través de un comunicado, las autoridades indicaron que al momento de su incorporación a la función pública no existían antecedentes penales ni policiales que impidieran su designación, conforme a lo establecido por la Ley Provincial 14.656.