Temporal histórico inundó La Plata y dejó graves daños en gran parte del AMBA

Por el temporal en La Plata cayeron más de 60 milímetros en pocas horas. Hubo calles anegadas, árboles caídos, cortes de luz y demoras en vuelos.

Un intenso temporal de lluvia y viento azotó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado a la ciudad de La Plata y gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), provocando inundaciones, caída de árboles, cortes de energía eléctrica y complicaciones en el transporte.

En la capital bonaerense se registraron más de 60 milímetros de lluvia en apenas unas horas y las autoridades advirtieron que el acumulado podría alcanzar los 80 milímetros.

La Municipalidad de La Plata informó que el fenómeno fue monitoreado de manera preventiva durante las últimas 48 horas y desplegó un operativo especial con cuadrillas y camiones vactor para facilitar el drenaje en los sectores más comprometidos. Aunque el agua cubrió numerosas calles y sorprendió a comerciantes que debieron permanecer dentro de sus locales hasta que descendiera el nivel, no fue necesario evacuar personas.

Los mayores registros de precipitaciones se dieron en City Bell (60,5 mm), seguida por Tolosa (56,8 mm), San Lorenzo (54,7 mm), San Carlos (54,3 mm) y Villa Elvira (52,2 mm). También hubo importantes acumulados en Plaza Moreno, Villa Elisa, Parque Castelli, Los Hornos, Melchor Romero y Arturo Seguí.

Vecinos alertan que en Calle 1 y 520 los autos quedaron varados por la inundación en Tolosa, La Plata. X de @LorenaTamana Las imágenes difundidas tras el temporal muestran el impacto que dejó la tormenta: calles completamente cubiertas por el agua en distintos barrios de La Plata y Berisso, vehículos circulando con dificultad o detenidos por la inundación, árboles caídos sobre la calzada y ramas de gran porte bloqueando el tránsito. En Campana también se observaron postes de luz derribados y viviendas afectadas por la voladura de techos, mientras que en varios puntos del conurbano bonaerense el agua ingresó a las calles y complicó la circulación durante varias horas.