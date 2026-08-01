Alerta naranja por tormentas en el AMBA y 18 provincias: lluvias, granizo, vientos y nieve este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras 18 provincias debido a un escenario de inestabilidad que incluye tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y nevadas en el sur del país.

Las condiciones más críticas se concentran en el noreste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se esperan tormentas localmente severas con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían provocar daños materiales y complicaciones en la circulación.

Además del AMBA, las advertencias alcanzan a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y el noreste de Córdoba por tormentas fuertes.

En tanto, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, el norte de San Luis y Neuquén permanecen bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 80 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En la Patagonia, Chubut y Santa Cruz registran alertas por nevadas persistentes. El SMN prevé acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y de 10 a 30 centímetros en sectores más bajos, con posibilidad de viento blanco.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas

En el AMBA, las lluvias ya provocaron calles anegadas, demoras en el transporte y complicaciones en distintos barrios. El organismo anticipa que la inestabilidad continuará durante gran parte del fin de semana, por lo que no se descartan nuevos episodios de fuertes precipitaciones.

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar salir si no es necesario, permanecer en lugares cerrados, no circular por zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y desconectar los artefactos eléctricos si ingresa agua al domicilio.

También aconseja preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín y mantener los teléfonos celulares cargados para estar comunicados ante cualquier eventualidad.