Chile declaró alerta sanitaria por hantavirus tras el aumento de muertes

Chile activó por primera vez una alerta sanitaria específica por hantavirus ante el fuerte aumento de la letalidad registrado durante 2026. La medida abarca el territorio comprendido entre las regiones de Atacama y Magallanes, y permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2027.

La decisión no significa que el país atraviese una epidemia ni que la red asistencial se encuentre saturada. Se trata de una herramienta preventiva que permite anticipar distintos escenarios y acelerar la respuesta ante posibles emergencias. El decreto también contempla otras amenazas, como la influenza aviar y las enfermedades transmitidas por mosquitos.

La preocupación de las autoridades se explica por el cambio observado en la gravedad de los cuadros. Hasta la semana previa a la declaración se habían confirmado 46 contagios y 18 fallecimientos, lo que representa una letalidad del 39%. Durante todo 2025, en cambio, se notificaron 44 casos y ocho muertes, con una tasa del 18%, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud de Chile .

Los casos contabilizados durante este año se distribuyeron en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que el virus es endémico en Chile y que el monitoreo se mantiene durante todo el año, no solo en los meses de verano. Desde diciembre de 2025, además, la Organización Panamericana de la Salud mantiene una alerta epidemiológica por el incremento de casos en el Cono Sur.

El nuevo esquema concede facultades extraordinarias a las autoridades para fortalecer la vigilancia epidemiológica y distribuir recursos con mayor rapidez. También habilita la contratación de personal especializado, la compra expedita de insumos y la aplicación de medidas de control sanitario en las regiones alcanzadas. El objetivo es mejorar la detección temprana, agilizar los diagnósticos y garantizar una respuesta asistencial oportuna ante cuadros sospechosos.

El hantavirus se transmite principalmente a través del ratón colilargo, una especie silvestre que habita áreas rurales y semirrurales. El roedor infectado elimina el virus mediante la orina, las heces y la saliva. El contagio puede producirse cuando una persona inhala partículas contaminadas que quedaron suspendidas en espacios cerrados, como cabañas, galpones, depósitos o viviendas que permanecieron sin uso durante un período prolongado.

Los síntomas y las principales medidas de prevención

Los primeros signos pueden confundirse con otras enfermedades: fiebre superior a 37,5 grados, dolor de cabeza, molestias musculares intensas, cansancio, náuseas o vómitos. Una dificultad respiratoria repentina puede indicar que el cuadro avanzó. Si estos síntomas aparecen después de haber permanecido en una zona rural o semirrural, la recomendación es acudir de inmediato a un centro médico e informar sobre la posible exposición a roedores.

Entre las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud se encuentra ventilar durante al menos 30 minutos los lugares que estuvieron cerrados antes de ingresar. Luego se deben humedecer pisos y superficies con agua y cloro antes de limpiar, sin levantar polvo. También es importante guardar los alimentos en recipientes herméticos, mantener la basura tapada, eliminar malezas, sellar orificios y ordenar bodegas o leñeras. Las autoridades pidieron no tocar roedores, aunque parezcan muertos, y utilizar guantes y mascarilla al desmalezar, recolectar frutos o limpiar espacios potencialmente contaminados.