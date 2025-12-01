Quién era Efe Saravoğlu, el joven turco que apareció muerto con una máscara de Spiderman

Se trata de un joven turco de 24 años que tenía residencia temporal en Argentina y estaba desaparecido desde el 27 de octubre.

Un misterioso y trágico hallazgo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Cañuelas, donde un joven turco de 24 años apareció muerto al costado de la Ruta 3. Según trascendió, el joven tenía puesta una máscara de Spiderman y su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Quién era el joven turco Se trata de Efe Saravolu, quien tenía residencia temporal en Argentina y estaba desaparecido desde el 27 de octubre. Aquel día, un amigo, también de nacionalidad turca e identificado como Tanca Kent, lo pasó a buscar en un automóvil Peugeot 207.

El trágico hallazgo Personal de la Comisaría 1° de Cañuelas hallaron los restos de Saravolu en la banquina de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,5. El joven estaba boca abajo vestido con un buzo negro, un jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman. El cuerpo pudo ser identificado gracias a la licencia de conducir que encontraron en su ropa.

turco desaparecido Cañuelas X La causa se encuentra en manos de la Fiscalía N°2 de Cañuelas, a cargo de la fiscal Norma Pippo. El expediente permanece como “averiguación de causales de muerte”.

Quién es el principal sospechoso Uno de los datos que llamó la atención es que el celular de Kent mostró actividad en Cañuelas al día siguiente de la desaparición de Saravolu. Una semana más tarde dejó el país y se fue a Marruecos.