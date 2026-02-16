"Me detuvieron por ser argentino", el calvario de Gustavo Rivara tras estar preso en Venezuela

Gustavo Rivara, uno de los argentinos recientemente liberados en Venezuela, rompió el silencio tras su regreso, y explicó cómo funcionan las detenciones de presos políticos allí.

El 2 de febrero marcó el fin de una pesadilla que duró trece meses para Gustavo Rivara. El argentino había sido detenido el 1° de enero de 2025 en una terminal de ómnibus mientras intentaba salir de Venezuela hacia Colombia. Ahora que volvió al país, salió a hablar y reveló el calvario que atravesó.

En diálogo con Radio Rivadavia, contó: "Me detuvieron solo por ser argentino. Estaba regresando para Colombia. Había ingresado hacía 18 días al país. Tenía poco más de dos semanas y me dirigía a Colombia y fui interceptado en una estación de autobuses".

Respecto a la razón por la que viajó, Rivara mencionó: "Yo quería apoyar a la democracia. Quería ver la situación política. Estábamos en vísperas de la entrega de poder supuestamente a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Pero no lo permitieron. Yo quería presentarme y apoyar a la oposición en lo que pueda".

Por su parte, el argentino explicó que "a todos los extranjeros que agarraba la policía, llamaban al (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin": "Eran detenidos y luego son utilizados como moneda de cambio, a modo de chantaje con países. Utilizan a los extranjeros para eso, para mover sus chantajes".

La vida bajo vigilancia total El relato de Rivara sobre las condiciones dentro del mayor centro de detención de Caracas describe un entorno de privación sensorial y falta absoluta de privacidad: