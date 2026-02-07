Estuvo preso con el argentino Germán Giuliani en Venezuela y reveló cómo lo vio

Un médico que fue liberado el 1° de febrero en la cárcel Yare II, donde estuvo preso junto a Germán Giuliani, dio fuertes detalles sobre el argentino que sigue detenido.

Un expreso político venezolano que fue liberado el 1° de febrero contó que conoció a Germán Giuliani mientras estuvo recluido en Yare II y lo vio "un poco afectado físicamente". Pedro Fernández dio detalles sobre las condiciones en las que se encuentra el abogado argentino detenido en Venezuela desde hace varios meses.

Este médico cirujano, especialista en Urología del estado Mérida, y miembro de Médicos Unidos (una ONG de Venezuela), estuvo detenido desde el 20 de octubre de 2025 "por una supuesta incitación al odio" y fue señalado por haber puesto "algunos afiches para promover una invasión internacional", según relató en diálogo con TN.

Sin embargo, su detención se dio por un mensaje donde festejaba que la líder opositora María Corina Machado había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

¿Cómo está Germán Giuliani? Giuliani fue trasladado a Yare II, ubicada en el estado Miranda, el 21 de diciembre del año pasado. El urólogo estaba en la celda 9. En este contexto, contó: "Germán, 'El che', como le decimos, continúa en la celda 5 del módulo 2". "Él estuvo 22 días en aislamiento en el módulo 5 y luego fue pasado al módulo 2, donde estábamos nosotros", agregó.

Cuando Giuliani pudo entrar en contacto con los demás reclusos, el médico lo vio "un poco afectado físicamente" por las condiciones del encierro y el aislamiento, pero "mentalmente, está consternado".