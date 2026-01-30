Qué se sabe de los argentinos detenidos, Nahuel Gallo y Germán Giuliani, tras el anuncio de la ley de amnistía.

El anuncio de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela reavivó la expectativa por la situación de ciudadanos extranjeros que continúan detenidos en el país. Sin embargo, pese a las excarcelaciones parciales registradas en las últimas semanas, no hubo precisiones oficiales sobre los plazos de aplicación.

En ese contexto, crece la atención sobre los casos de argentinos detenidos, mientras familiares y organismos de derechos humanos advierten que la amnistía aún debe ser tratada por la Asamblea Nacional y que su implementación podría demorarse.

Uno de los detenidos es Nahuel Agustín Gallo , gendarme arrestado en diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo. Las autoridades venezolanas lo acusaron de participar en presuntas maniobras desestabilizadoras, una versión que fue rechazada por su familia y por el Gobierno argentino.

El otro caso es el de Germán Darío Giuliani , abogado detenido en mayo de 2025 luego de viajar al país por motivos laborales. En su contra se formularon cargos graves, como terrorismo y mercenarismo, acusaciones que su entorno considera infundadas y sin sustento probatorio.

Hasta el momento, ninguno de los dos argentinos figura oficialmente entre los liberados , y tampoco se informó si sus casos serán incluidos en la futura ley de amnistía. Las autoridades venezolanas no brindaron detalles sobre posibles fechas de excarcelación ni sobre el alcance concreto de la norma.

Familiares de ambos detenidos reclaman fe de vida, acceso consular y garantías judiciales, y advierten que la falta de información oficial profundiza la incertidumbre sobre su situación personal y legal.

Qué puede pasar con la ley de amnistía

El proyecto de amnistía deberá ser debatido en la Asamblea Nacional y aún resta definir si alcanzará a detenidos extranjeros acusados en causas de carácter político. Mientras tanto, continúan las gestiones diplomáticas y los pedidos de intervención internacional.

Por ahora, el escenario sigue marcado por la incertidumbre, ya que no existe confirmación oficial sobre cuándo podrían recuperar la libertad Nahuel Gallo y Germán Giuliani, ni si efectivamente serán incluidos en el proceso anunciado por el gobierno venezolano.

Estados Unidos anunció la liberación de todos sus detenidos