Familiares de argentinos detenidos en Venezuela pidieron ser recibidos por Javier Milei

Familiares de dos argentinos detenidos en Venezuela se reunieron este miércoles con legisladores nacionales para exponer la situación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani , denunciar detenciones arbitrarias, y reclamar mayor intervención política y diplomática. El encuentro se realizó en el despacho del senador Maximiliano Abad y fue organizado por la diputada Karina Banfi .

Del encuentro participaron las parejas de Gallo y Giuliani, junto a diputados y senadores de distintos bloques. Estuvieron presentes Silvana Giudici (LLA), Maximiliano Ferraro (CC-ARI), Francisco Paoltroni (LLA) y Carolina Losada (UCR). Las familias expusieron su preocupación por la falta de avances concretos en las gestiones para lograr la liberación de ambos argentinos detenidos en Venezuela.

El eje del reclamo fue la necesidad de reforzar la intervención del Estado argentino y ampliar el respaldo político e internacional. Las familias remarcaron que se trata de dos ciudadanos argentinos privados de su libertad sin un proceso claro ni transparente, y que la situación se prolonga desde hace meses sin respuestas definitivas.

En diálogo con la prensa, María Alexandra Gómez , pareja del gendarme Nahuel Gallo, agradeció a los legisladores por haberlas recibido y explicó el objetivo del encuentro. “Llevo casi 14 meses exigiendo la libertad de Nahuel Gallo, quien está en desaparición forzada en Venezuela. El objetivo era que escuchen a nivel político que son dos seres humanos que hoy día están en una detención arbitraria e ilegal”, expresó.

Gómez calificó la reunión como “bastante importante” y describió el estado emocional de las familias. “Estamos cansados, pero de pie, estamos trabajando para que los dos argentinos que quedan en suelo venezolano regresen lo más pronto posible”, señaló. En ese marco, mencionó que la ministra Patricia Bullrich mantuvo contacto permanente con ambas familias, tanto en su actual función como cuando se desempeñaba como ministra de Seguridad.

Según relató Gómez, la respuesta oficial fue que existen gestiones unificadas con Estados Unidos e Italia. “Nos toca quedarnos con eso, seguir confiando que lo que está haciendo el Gobierno es lo que nos va a permitir que los volvamos a abrazar”, afirmó, aunque remarcó su deseo de que se profundicen las acciones. “Me encantaría que se hiciera algo más”, agregó.

Por su parte, Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, explicó que la reunión buscó generar acciones concretas. “Que nos escuchen y accionen, que agoten todas las posibilidades hasta que liberen a Germán y Nahuel”, sostuvo. También aclaró que la intención no fue politizar la situación. “Estamos acá para humanizar el caso, pedir ayuda y que el mundo pueda ver lo que está pasando”, afirmó.

Durante el encuentro, Vanesa Giuliani, hermana del abogado detenido, solicitó una reunión con el presidente Javier Milei, quien hasta el momento no las recibió. “Sería bueno, lo necesitamos por la urgencia, porque ya ha pasado mucho”, dijo. Además, destacó que existe un canal abierto con Estados Unidos y que el mandatario argentino mantiene diálogo con su par estadounidense, lo que podría facilitar gestiones diplomáticas.

Los familiares manifestaron su inquietud por la falta de avances, aun cuando el régimen venezolano comenzó a liberar a otros presos políticos. Recordaron que Nahuel Gallo permanece detenido desde diciembre de 2024, mientras que Germán Giuliani está privado de su libertad desde mayo de 2025, lo que profundiza la sensación de abandono e incertidumbre.