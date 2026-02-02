El tour de la favela de Río más buscado por los argentinos y su precio

Moto, dron y favela: el tour que causa sensación en Río y es furor entre los argentinos. Este tour sorprende por lo que ofrece y lo que vale.

Es así. El verano en Río sumó un plan inesperado que explotó entre turistas. Un tour en la favela más grande de la ciudad se volvió furor y los argentinos dijeron presente. Moto, adrenalina y video con dron forman parte del paquete. El precio sorprende y la experiencia deja imágenes que recorren redes durante días.

El tour más buscado por los argentinos en Río La Rocinha es la favela más grande de Río de Janeiro y una de las más pobladas de Latinoamérica. En temporada alta recibe visitantes de todo el mundo. Este tour se aleja del paseo clásico. No hay colectivos ni guías lejanos. Los propios habitantes manejan las motos y muestran su barrio.

Embed - Favela Rio Dron El recorrido empieza con un paseo en moto por calles angostas, casas superpuestas, murales, música y miradores naturales. El trayecto termina en una terraza famosa por su vista abierta sobre la ciudad y el océano.

Uno de los grandes atractivos es el registro audiovisual. Un dron graba toda la experiencia y arma un video que cierra con una toma aérea. Esa imagen muestra la dimensión real de la Rocinha. Para muchos turistas, ese clip se vuelve el recuerdo más compartido del viaje.

Embed - Siempre River En Donde Sea Favela El precio no es único, aunque se repite un rango. El tour cuesta entre 200 y 330 reales por persona. Al cambio actual, equivale a unos 55.000 a 91.000 pesos argentinos. La diferencia depende del prestador, la duración y el tipo de video incluido.