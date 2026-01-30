Delcy Rodríguez anunció amnistía general para presos políticos en Venezuela: qué significa y cómo impacta.

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , anunció este viernes la presentación de una ley de amnistía general destinada a los presos políticos que permanecen encarcelados en el país. La iniciativa será enviada a la Asamblea Nacional para su tratamiento legislativo. Máxima atención para los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani .

Según explicó la funcionaria, la propuesta apunta a “favorecer la convivencia nacional” y contempla no solo la liberación de las personas detenidas por motivos políticos, sino también la eliminación de las causas judiciales que pesan sobre ellas.

Rodríguez aclaró que la amnistía no incluirá delitos considerados graves, como homicidios, narcotráfico u otros crímenes comunes, y estará circunscripta a causas vinculadas a hechos políticos.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una medida amplia, distinta a los indultos individuales otorgados en otras oportunidades, y que busca cerrar procesos judiciales abiertos contra dirigentes, activistas y ciudadanos opositores.

El anuncio se produce en un contexto de liberaciones parciales de presos políticos que se vienen registrando en las últimas semanas, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que aún quedan cientos de personas privadas de su libertad.

Familiares de detenidos y sectores de la oposición reclaman que la amnistía sea efectiva, sin condicionamientos ni medidas restrictivas posteriores, y que garantice el pleno restablecimiento de derechos civiles y políticos.

Reacciones y expectativas

La iniciativa generó expectativa en la sociedad civil y en organismos internacionales, que observan con cautela el desarrollo del proceso legislativo y su futura implementación.

Mientras tanto, la discusión en la Asamblea Nacional será clave para determinar el alcance real de la amnistía y su impacto en el escenario político venezolano, marcado por fuertes tensiones y demandas de reconciliación institucional.