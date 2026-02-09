Quién es el nene argentino que recibió el Grammy de Bad Bunny en el Super Bowl

Lincoln Fox, un actor argentino de 5 años, fue protagonista de uno de los momentos más emotivos del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

Tras algunas especulaciones, se confirmó que el nene que participó del show de mediotiempo en el SuperBowl es argentino.

Este domingo, Estados Unidos volvió a estar bajo la mirada del mundo con el Super Bowl LX, que se llevó a cabo en Santa Clara, California. El evento no solo destacó por el partido, sino también por su show de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, que dejó varios momentos resonantes. Uno de los más comentados fue cuando el artista le entregó uno de sus premios Grammy a un niño.

La presentación generó una fuerte repercusión en redes sociales e incluso provocó el rechazo de Donald Trump, quien criticó el espectáculo al afirmar que “nadie entiende nada de lo que dice este tipo”. El show estuvo cargado de referencias a su Puerto Rico natal, a símbolos latinoamericanos, y a distintos momentos de su vida personal y artística.

Bad Bunny show Superbowl (1) Instagram (@the_lincfox) Uno de los pasajes más llamativos ocurrió cuando, en medio de la puesta en escena, Bad Bunny se acercó a un nene que miraba televisión junto a su familia, sentados en un sillón. En la pantalla se veía al propio artista durante una ceremonia de los Grammy, donde obtuvo tres premios. La escena generó especulaciones sobre si el pequeño era Liam Ramos, un pequeño que había sido detenido por ICE junto a su padre.

El nene argentino que participó del Super Bowl Nene argentino Superbowl Luego se confirmó que el niño era Lincoln Fox, un actor de 5 años, de origen argentino y egipcio, según la descripción de su perfil de Instagram, @the_lincfox.

Allí, su familia compartió imágenes del pequeño durante el espectáculo, en el que interpretó a un joven Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, observando desde el pasado el éxito que alcanzaría en la industria musical. Incluso, durante el show de medio tiempo, al entregarle el premio, el cantante le dijo al pequeño: “Cree siempre en ti”.