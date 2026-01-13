Brutal ataque en Tunuyán: el grave estado de salud de un joven herido en una pelea con palos

Una pelea en Tunuyán producida en la noche del domingo dejó a Rodrigo Costilla Moreno (25) internado con graves heridas. Por el crimen se detuvo a dos hombres, tras lo que se supo que el principal sospechoso del asesinato, al igual que la víctima, cuenta con un extenso prontuario. Además, otro sujeto también fue apuñalado, pero está fuera de peligro.

La riña se desató durante la madrugada de dicha jornada en el interior del asentamiento Rodrigo. Tras un llamado a la línea de emergencias 911, que alertaba de una pelea "con palos", personal de la Comisaría 15 de Tunuyán intervino en esta situación.

Precisamente en el cruce de las calles Francisco Delgado y Derqui, los uniformados se encontraron con dos sujetos heridos de arma blanca. Costilla Moreno fue quien terminó con las peores heridas: apuñaladas en la cien, hombro derecho y abdomen.

Estas significaron su internación en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli , en donde aún sigue al borde de la muerte. La última novedad compartida sobre su estado de salud informó que el joven fue operado como parte de los trabajos médicos para preservar su vida. Concretamente, se le retiró una malla colocada horas antes para contener la hemorragia generada por las heridas. Tras esto, Costilla Moreno seguirá alojado en el área de cuidados intensivos de dicho nosocomio.

La esquina donde se desató la pelea en el Asentamiento Rodrigo.

Por su parte, la otra víctima del ataque, de 36 años, recibió una apuñalada en el abdomen, pero quedó fuera de peligro tras ser asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Allanamientos en Tunuyán y detención de dos sospechosos

A partir de esto, horas después se aplicaron un total de tres allanamientos dentro de la misma barriada, en los que se logró dar con la captura de dos hombres, apuntados como los responsables del homicidio. Se trata de Carlos Alberto Vega, de 39 años, quien es señalado como autor del crimen de sangre, y Enrique Acosta Vega, de 34, sindicado como participe.

Además de sus capturas, los efectivos de la Unidad de Investigación de Tunuyán, con la colaboración de personal de Tupungato, de San Carlos y de la división de Delitos Tecnológicos, secuestraron dos cuchillos, dos machetes, ropa con manchas de sangre y teléfonos celulares.

Los antecedentes de los implicados

Tanto Vega como Costilla Moreno cuentan con varios hechos en sus prontuarios. Según fuentes policiales, el presunto atacante fue señalado por distintos delitos desde el año 2005. Estos antecedentes arrancaron con un hecho de lesiones datado en dicho año.

A este le siguieron acusaciones por robos agravados, amenazas y resistencia a la autoridad, y lesiones leves en contexto de violencia de género, este último ocurrido en el año 2021.

polo judicial edificio interiores guardia policial (5) Tanto la víctima como el presunto victimario tuvieron roses previos con la Justicia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por su parte, el sujeto que hoy pelea por su vida inauguró su prontuario en 2021 con una acusación de violación de domicilio. A esta se sumaron dos hechos de lesiones leves, ambas denunciadas en 2023.

En tanto, los demás implicados, es decir, el otro detenido y la otra víctima, no cuentan con hechos en sus historiales delictivos.

El megaoperativo en el asentamiento meses antes del ataque

Menos de 4 meses atrás, el asentamiento Rodrigo fue el lugar de un importante operativo policial donde se efectuaron más de 15 allanamientos en viviendas del mismo. Como resultado, un hombre fue aprehendido y secuestraron armas de fuego y plantas de marihuana.

Los allanamientos fueron liderados por el fiscal del Valle de Uco Pablo Fosaroli, a cargo de la investigación por una serie de causas por delitos contra la propiedad ocurridos entre julio y septiembre de este año, cuyos autores acopiaban en viviendas o comercializaban los bienes sustraídos en domicilios del propio asentamiento Rodrigo y en las inmediaciones.

Meses después de este operativo, el asentamiento volvió a ser señalado por las autoridades en el marco de un violento hecho en sus calles.