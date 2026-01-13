"Una criatura totalmente pálida, inconsciente": el dramático relato de los médicos que rescataron al nene tras el choque en Pinamar
El nene se encuentra internado en grave estado. Ya fue sometido a dos cirugías y aún no está en condiciones de ser trasladado.
Un brutal choque tuvo lugar en la zona de “La Frontera” en Pinamar, donde un UTV y una camioneta Amarok impactaron. Como consecuencia, un nene de 8 años resultó herido y en estos momentos se encuentra internado en grave estado. En las últimas horas, los médicos que asistieron al pequeño rompieron el silencio.
“Pasamos y vimos un amontonamiento de gente en la frontera. Yo venía manejando y, por debajo de las piernas de los policías y bomberos, vi a un niño tirado”, relataron los médicos tucumanos Melina y Juan José.
Te Podría Interesar
El dramático relato de los médicos que rescataron al nene
“Tenía los labios y los dedos morados, estaba pálido. No veíamos ningún sangrado, pensé en una hemorragia interna que después se confirmó en el hospital”, detalló Juan José, en diálogo con TN.
“Fue desesperante ver una criatura totalmente pálida, inconsciente. Los minutos corrían, cada vez respiraba peor. Necesitaba suero, pero la ambulancia demoró porque estaba a 8 kilómetros, en un camino sinuoso y lleno de turistas”, agregó Melina.
“Le hice maniobras de reanimación. Fueron minutos críticos”, señaló. “Cada minuto es un día, el tiempo pasa lentísimo. Hablé con la mamá y le están dando atención psicológica”, concluyó Juan José.