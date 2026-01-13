Brutal choque en Pinamar: empeoró la salud del nene de ocho años que iba a bordo de un UTV

El menor de ocho años se encuentra internado en grave estado en el Hospital Municipal. En las próximas horas, será operado nuevamente.

Un brutal choque tuvo lugar en la zona de “La Frontera” en Pinamar, donde un UTV y una camioneta Amarok impactaron. Como consecuencia, un nene de ocho años resultó herido y en estos momentos se encuentra internado en grave estado.

Empeoró la salud del menor Tras el choque, le realizaron maniobras de reanimación al menor y luego fue trasladado al Hospital Municipal, donde ingresó en estado de inconsciencia, con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado.

En estos momentos, el menor se encuentra en grave estado y su salud empeoró. Se espera que en las próximas horas sea operado nuevamente.

Cómo fue el salvaje hecho La impactante secuencia ocurrió el lunes, cuando el vehículo todoterreno en el que iba el niño junto con sus padres impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok. Se supo que en el vehículo iban dos adultos y tres niños.

Accidente en Pinamar Las otras dos menores también resultaron heridas. Una de ellas resultó con heridas leves, mientras que la otra debió ser derivada al Hospital Interzonal materno-infantil de Mar del Plata donde es atendida por un traumatismo facial y una fractura maxilar.