Cuál es el estado de salud del niño de 8 años tras el grave accidente en Pinamar

El choque entre un UTV y una camioneta dejó al niño internado en terapia intensiva, mientras avanza la investigación judicial.

Un niño de 8 años permanece internado en estado crítico luego de haber resultado gravemente herido en un violento choque entre un vehículo UTV y una camioneta en el sector de La Frontera, en Pinamar.

El menor sufrió una severa lesión craneal y se encuentra alojado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Municipal, con pronóstico reservado.

De acuerdo a lo informado, la magnitud del impacto obligó a realizarle maniobras de reanimación en el lugar del siniestro, que fueron iniciadas por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El niño ingresó al hospital inconsciente y continúa bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de las heridas. En el vehículo de menor porte también viajaban una mujer, que conducía el UTV, y un hombre que sufrió lesiones en el rostro, aunque su estado no reviste la misma gravedad.

Mientras el menor permanece en estado delicado, la Justicia y la policía avanzan con una investigación para esclarecer las circunstancias del choque frontal, ocurrido en un sector de médanos frecuentado por vehículos de doble tracción. Ambos conductores quedaron a disposición judicial.