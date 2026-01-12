Femicidio en Santa Fe: un hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida

Un nuevo femicidio conmocionó al norte de la provincia de Santa Fe . El crimen ocurrió en la mañana de este lunes en la ciudad de Reconquista y es investigado por el Ministerio Público de la Acusación como femicidio seguido de tentativa de suicidio.

La víctima fue identificada como Analía Colomer, de 52 años, quien fue asesinada presuntamente por su pareja, José María García, de 54, dentro de la vivienda que compartían.

El hombre, de profesión carnicero, habría atacado a la mujer con extrema violencia y luego intentó quitarse la vida, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Reconquista, donde permanece internado en terapia intensiva bajo custodia policial.

El hecho comenzó a conocerse a media mañana, cuando la policía llegó al domicilio tras recibir el llamado de una mujer que alertó que un hombre habría asesinado a su pareja. Al arribar, los efectivos constataron la muerte de Colomer y el grave estado de salud del agresor.

Según trascendió a partir de testimonios de vecinos, los conflictos entre ambos se habrían intensificado durante el fin de semana. Tras una fuerte discusión, García habría tomado la decisión de atacarla con un palo y un cuchillo. La mujer presentaba golpes contundentes en la cabeza, que habrían sido determinantes para su fallecimiento.

Una familia atravesada por el horror

La pareja tenía tres hijas en común. Una de ellas, integrante de la brigada policial, llegó al lugar tras conocerse el hecho y debió ser asistida por personal médico luego de descompensarse por la conmoción.

Analía Colomer vivía en la vivienda donde ocurrió el crimen y se desempeñaba como empleada doméstica.

Investigación en marcha

La causa es investigada por el fiscal Valentín Hereñú, quien ordenó la realización de la autopsia para avanzar en la reconstrucción del femicidio.

En la escena trabajó personal del Departamento Científico Forense de la PDI, un médico policial y efectivos del área de Trata de Personas, quienes realizaron las pericias correspondientes y secuestraron un arma blanca que sería la utilizada para cometer el crimen.