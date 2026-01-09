Abuso, quemaduras y traumatismos: los escalofriantes detalles del femicidio de la modelo Agostina Jalabert

A casi tres años de la muerte de Agostina Jalabert , la modelo argentina encontrada ahorcada en su departamento de Playa del Carmen, México , dio un inesperado giro. La Justicia determinó que no se trató de un suicidio, sino de un femicidio .

A su vez, el Juzgado Federal de Viedma dispuso la detención del exnovio de la modelo, Juan Manuel Reverter , tras un pedido formal de la Fiscalía de México y la activación de una alerta roja de Interpol, lo que habilita su búsqueda a nivel mundial con fines de extradición.

Este viernes por la mañana, el papá de Agostina reveló que no sabe donde está Reverter y dio nuevos detalles sobre el trágico día. En primer lugar, aseguró que él siempre supo que se había tratado de un femicidio y no de un suicidio.

A su vez, dio a conocer los resultados de la autopsia al cuerpo de su hija. “El primer informe de la autopsia decía que Agostina tenía múltiples traumatismos, quemaduras, había sido abusada y hematomas en las cara. Eso llama la atención para un suicidio”, reveló Edgardo, en diálogo con TN .

El papá de la modelo señaló que su hija y el presunto femicida se conocieron en La Plata durante la pandemia. “Tuvieron una serie de conflictos de pareja en ese tiempo”, afirmó y mencionó que debido a eso se separaron. Sin embargo, en 2022 Reverter la fue a buscar a Playa del Carmen y se quedó a vivir con ella.

El femicidio de Agostina

“Agostina estaba sentada ahorcada en el baño”, aclaró Edgardo y confirmó que el novio de su hija también estaba en el departamento en el momento. “Dijo que estaba durmiendo y no se enteró de nada”, indicó Edgardo.

“Durante la noche hubo serios disturbios, peleas y gritos. Concurrió la Policía en dos oportunidades por los reclamos de los vecinos. Sin embargo, nunca aplicaron el protocolo”, agregó el papá de la influencer.

Por último, mencionó que él se enteró de lo ocurrido al otro día a las 7 de la mañana gracias a un llamado de su hija Candela que le contó que Agostina estaba muerta.