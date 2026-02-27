Un jurado determinó que Ivana Molina fue víctima de femicidio: su pareja fue condenada a prisión perpetua

El caso de Ivana Molina llegó a su fin la tarde de este viernes luego de que un jurado popular halló culpable a Carlos Miguel Díaz Vílchez de asesinarla en abril de 2023. De esa manera se estableció que la mujer fue víctima de un femicidio e hicieron desaparecer su cadáver. Por eso, el hombre fue condenado a prisión perpetua.

Tras los alegatos de cierre a cargo de las partes, Carlos Díaz Vílchez volvió a tomar la palabra y le habló por última vez al jurado antes de la etapa de deliberación. En una breve exposición, el acusado apuntó contra los testigos que declararon a lo largo del debate y complicaron su situación cara al veredicto, así como también fue crítico con la fiscalía y aseguró que si es absuelto se encargará personalmente de buscar a Ivana Molina.

"Es increíble las cosas que los fiscales han dicho de mí. Yo pienso que los testigos se han reunido todos en una mesa, porque son familiares y conocidos, yo los conozco bien", dando a entender que existió algún tipo de complot en su contra para complicarlo en el debate y que así sea condenado por femicidio.

"Dicen que el Carlos siempre le pegaba a las 5 de la mañana. No es coincidente que siempre al mismo horario que ella (por Ivana Molina) se quería ir de mi casa porque se le terminaba la droga y yo estaba durmiendo y se iba. La excusa era 'el Carlos me está pegando', para que la dejen pasar y seguir tomando droga ahí", señaló apuntando contra los testigos.

Con esos argumentos, le pidió al jurado que "se fije bien" en esas declaraciones, ya que los testigos "son todos parientes", volviendo a deslizar la posibilidad de que haya existido un acuerdo para inculparlo por la desaparición y presunto asesinato de Ivana Molina.

Sobre el final de su discurso aseguró: "Dios quiera que aparezca, porque Ivana está viva, yo sé que está viva. Y la investigación que no hicieron ellos (señalando a la fiscalía), yo la voy a hacer personalmente si ustedes tienen una buena decisión".

Por último, le volvió a reiterar al jurado que no es culpable del delito que le acusan: "Yo no maté a nadie, no oculté ningún cuerpo y soy totalmente inocente. Gracias por escucharme", sentenció.

La investigación del caso Ivana Molina

La causa se inició luego de que familiares de Ivana Molina denunciaran su desaparición el lunes 10 de abril de 2023 en la extinta Oficina Fiscal N°6 —quedó unificada como parte de la Oficina Fiscal Capital—, luego de varios días sin tener noticias de ella.

En la investigación tomó intervención la fiscal Claudia Ríos, quien trabajó junto a personal de la División Búsqueda de Personas para realizar las averiguaciones con respecto al paradero de la mujer.

Los primeros avances en la pesquisa y la incorporación de testimonios y pericias motivó que se activara el protocolo de femicidio y las sospechas recayeron rápidamente sobre Díaz Vilchez, quien mantenía una relación sentimental de la mujer y fue la última persona que la habría visto con vida, de acuerdo con la teoría oficial.

Ivana Molina junto a Carlos Díaz Foto: archivo Ivana Molina junto a Carlos Díaz Vílchez. Archivo MDZ.

A partir de allí, se realizaron rastrillajes con perros especializados, excavaciones en la vivienda del acusado y diversas medidas periciales. Aunque el cuerpo nunca fue hallado, los canes detectaron rastros de sangre en el domicilio del imputado, lo que terminó comprometiéndolo en la causa.

Cuando intentaron detenerlo, no se encontraba en su casa y se emitió un pedido de captura nacional e internacional. Finalmente, el 4 de mayo de 2023, Díaz Vílchez fue localizado y detenido en la provincia de Buenos Aires por personal de Investigaciones y de la Policía Federal. Luego fue trasladado a Mendoza e imputado por femicidio.

La instrucción avanzó y en junio de 2024 la Justicia confirmó la elevación de la causa al juicio por jurados, rechazando diversos planteos de la defensa. Así, el acusado llegó al debate, en el que este viernes fue hallado culpable y condenado a prisión perpetua por el femicidio de la mujer.