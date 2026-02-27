Crimen de Kim Gómez: pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado del homicidio

El pedido de condena es en el juicio por el crimen de la nena que fue arrastrada en un auto robado por casi dos kilómetros.

El joven de 18 años, acusado por el homicidio de Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 en La Plata, se enfrentará al veredicto sobre su condena, el próximo 16 de marzo, mientras que la parte damnificada solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión.

El crimen de Kim Gómez El 25 de febrero de 2025 ocurrió la muerte de Kim Gómez, al ser arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto en la ciudad de La Plata. El hecho generó conmoción y repudio en todo el país.

Según consta en el expediente judicial, todo comenzó pasadas las 20hs en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo.

Allí, los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del auto y la amenazaron con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.