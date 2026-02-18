Crimen de Kim Gómez: comienza el juicio contra uno de los menores acusados

Este miércoles, en La Plata , comienza el juicio oral contra uno de los jóvenes acusado por el homicidio de Kim Gómez . El debate se da a pocos días de cumplirse el primer aniversario del crimen que conmocionó al país y reabrió la discusión sobre la edad de imputabilidad.

El juicio se desarrollará ante el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro. Está previsto que el proceso se extienda durante ocho audiencias y concluya el 27 de febrero, dos días después de que se cumpla un año del asesinato.

El imputado, de 18 años, llega acusado del delito de homicidio en ocasión de robo. Como tenía 17 años cuando ocurrió el hecho, será juzgado bajo la ley penal juvenil. En caso de ser hallado culpable, la pena prevista será menor a la que correspondería a un adulto por el mismo delito, que contempla una escala de 10 a 25 años de prisión.

En la causa también se encuentra involucrado otro menor, de 14 años al momento del hecho. Por ser inimputable según la legislación vigente, no enfrenta juicio penal. Cumple una medida dispuesta por la jueza de Garantías, María José Lescano, quien ordenó su alojamiento en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.

Marcos Gómez, el papá de la menor, contó cómo está transitando el comienzo del juicio. “Estuve aislado lunes y martes. Me vine a la playa a tratar de encontrar un poco de tranquilidad para todo lo que viene. Necesitaba mojarme los pies en el mar para volver y estar óptimo para lo que viene. Revivir todo es duro, es cruel”, dijo en diálogo con NA.

El domingo fue mi cumpleaños y se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”, manifestó.

Para continuar con el reclamo y mantener firme el corazón de la niña, Marcos señaló: “Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”.

Así fue el crimen de Kim Gómez

El crimen ocurrió el 25 de febrero del año pasado en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Según la reconstrucción de la causa, dos adolescentes interceptaron a Florencia y a su hija Kim cuando estaban detenidas con su auto en un semáforo.

La madre logró descender del vehículo en medio del asalto. Cuando intentó rescatar a la niña, los atacantes escaparon con el rodado y la menor en su interior.

Durante la fuga, Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa. Fue arrastrada durante 15 cuadras sobre el asfalto hasta que el vehículo impactó. Tras el choque, los adolescentes abandonaron el auto y huyeron del lugar. La autopsia confirmó que la niña murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el arrastre.