Febrero, mes del juego responsable: límites, controles y prevención ante la ludopatía

Este 17 de febrero, el foco está en concientizar sobre ludopatía, promover límites y exigir controles para que el juego siga siendo entretenimiento.

Si bien el 17 de febrero se conmemora el Día Mundial del Juego responsable, todo el mes apunta a concientizar sobre los riesgos que implica el consumo problemático de los juegos de azar. La ludopatía afecta a gran parte de la población mundial y como sociedad debemos tomar los recaudos necesarios para mantener el juego dentro de los límites del entretenimiento.

La ludopatía afecta a gran parte de la población mundial Ya en el siglo XVI, el médico y alquimista Paracelso advertía: “El veneno es la dosis”. En cinco palabras, el padre de la farmacología y la toxicología moderna resumía un axioma que hoy en día sigue vigente. Cualquier sustancia o actividad puede ser tóxica, adictiva y perjudicial si se consume en grandes cantidades. Eso aplica al alcohol, el trabajo, el chocolate y hasta el agua. Dos litros de líquido al día nos beneficia, pero 30 litros nos licúa la sangre y nos enferma.

Cuando se tratan adicciones se suele usar el término “estar limpio” para referirse al tiempo que la persona que tuvo algún consumo problemático ha pasado sin consumir. Esto es perfectamente aplicable al juego y entretenimiento, que existe como acto recreativo y lúdico desde las formas más antiguas de interacción social humana.

juego La ludopatía afecta a gran parte de la población mundial. Archivo. El juego es un entretenimiento, y para participar del juego hay que jugar limpio Si el juego se vuelve problemático es necesario recurrir a un profesional, buscar ayuda y comenzar un tratamiento. La idea de jugar limpio, como sinónimo de jugar de forma responsable, corre tanto para los usuarios online, en un mundo de pantallas 24/7, como para los actores involucrados que deben brindar las herramientas para evitar los excesos. En Argentina, las reglas son claras. Dentro de los marcos normativos aprobados por cada jurisdicción, el juego legal y responsable es una estricta obligatoriedad para no perder la licencia. Para garantizar que se cumplan las reglas, se aplica reconocimiento facial, solicitud de DNI y cruzamiento de los datos con el Renaper y Lotería. Por otro lado, los pagos sólo se realizan por medio de transferencias electrónicas, lo que garantiza la trazabilidad de todo el sistema.

Pero lo más importante, en tiempos en donde la concientización digital resulta clave, es proteger al usuario con Juego Responsable. Por ejemplo, con límites de tiempo y de depósitos, con opción de autoexcluirse, como así también con las líneas de atención personalizadas si un cliente siente que está en una situación comprometida. Las acciones en conjunto por parte de la industria, en comunión con profesionales de la salud mental, también fortalecen los programas de prevención y forman parte del Juego Responsable. Fuera de los marcos normativos, todo ésto no existe. Es jugar sucio, de forma irresponsable, negando recursos a los Estados provinciales al evadir impuestos, y sin herramientas que tratan los riesgos de excesos. Pero la infracción más perniciosa de todas, dentro del sombrío mundo del juego clandestino, es permitir el ingreso de menores de edad.