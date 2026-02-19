Impactante sismo de 4,7 puntos en Mar del Plata: qué riesgo hay para los turistas

El sismo se produjo hace unos minutos. Los primeros en sentirlo fueron los mismos turistas que se encontraban en la ciudad costera.

Un sismo de 4,7 puntos se produjo este jueves en la plataforma Argentina, a la altura de Mar del Plata. Esto ocurrió 193 km mar adentro. Los primeros reportes fueron de las personas que se encontraban en la Costa Atlántica, quienes pudieron sentir ligeramente el fenómeno, especialmente en los edificios más altos.

Según se informó, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó al sismo a 193 km, al sudeste de Mar del Plata, y en 4,7 puntos. Por su parte, el Instituto Nacional de Prevención Sísimica lo estableció en 4,9.

De todas formas, y por el momento, se descarta absolutamente que haya riesgo en la playa.