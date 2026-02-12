Viaje a Chile: sismos, réplicas y alertas por oleaje en plena antesala de Carnaval

A días del receso de febrero por Carnaval, reportes de sísmos y avisos marítimos en Chile reactivaron la cautela de mendocinos que planean cruzar la cordillera.

En Mendoza, el viaje a Chile para aprovechar el calor del fin de semana largo de febrero venía siendo un clásico repetido: cargar el auto, buscar alojamiento y pensar en playa. Pero en las últimas horas se coló una variable que movió el termómetro emocional.

Un sismo fuerte registrado en el país vecino se percibió en territorio mendocino y, además, se sumaron nuevos eventos posteriores y un aviso por oleaje intenso en amplios sectores de la costa chilena.

Un sismo fuerte y un eco del otro lado de la cordillera El episodio principal fue reportado con magnitud 6,1 y epicentro en las inmediaciones de Punitaqui, en la región de Coquimbo. Aunque el origen estuvo del lado chileno, en Mendoza varias personas dijeron haber notado una vibración breve, especialmente en viviendas altas o estructuras que amplifican el movimiento. No se informaron daños en la provincia, pero el hecho alcanzó para instalar una pregunta inmediata entre quienes ya tenían el itinerario listo: qué tan estable será el escenario durante los próximos días.

Luego del primer movimiento, los reportes oficiales en Chile marcaron cinco eventos posteriores en pocas horas: cuatro en el mismo sector de Punitaqui y otro en la zona de Ollagüe. La réplica de mayor intensidad llegó a 4,1. En términos cotidianos, ese tipo de secuencia suele aumentar la atención pública, aunque no implique automáticamente un agravamiento. Para los viajeros mendocinos, el impacto fue directo: reprogramaciones tentativas, chequeos de rutas, consultas sobre protocolos en hoteles y una decisión que se repite en grupos familiares: seguir el minuto a minuto antes de salir.

sismos Marejadas en la costa chilena, de sur a norte Como si faltara un condimento, apareció otro aviso que tocó un nervio sensible para quienes buscan mar. Servimet, el organismo meteorológico de la Armada chilena, emitió una advertencia por marejadas provenientes del suroeste que afectarán el litoral entre el Golfo de Penas y Arica, además del archipiélago Juan Fernández. En la práctica, el mensaje apunta a olas más altas y corrientes más fuertes, un combo que vuelve riesgosos roqueríos, muelles, miradores y paseos costeros aun cuando el clima parezca “perfecto”.