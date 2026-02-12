Viaje a Chile: sismos, réplicas y alertas por oleaje en plena antesala de Carnaval
A días del receso de febrero por Carnaval, reportes de sísmos y avisos marítimos en Chile reactivaron la cautela de mendocinos que planean cruzar la cordillera.
En Mendoza, el viaje a Chile para aprovechar el calor del fin de semana largo de febrero venía siendo un clásico repetido: cargar el auto, buscar alojamiento y pensar en playa. Pero en las últimas horas se coló una variable que movió el termómetro emocional.
Un sismo fuerte registrado en el país vecino se percibió en territorio mendocino y, además, se sumaron nuevos eventos posteriores y un aviso por oleaje intenso en amplios sectores de la costa chilena.
Un sismo fuerte y un eco del otro lado de la cordillera
El episodio principal fue reportado con magnitud 6,1 y epicentro en las inmediaciones de Punitaqui, en la región de Coquimbo. Aunque el origen estuvo del lado chileno, en Mendoza varias personas dijeron haber notado una vibración breve, especialmente en viviendas altas o estructuras que amplifican el movimiento. No se informaron daños en la provincia, pero el hecho alcanzó para instalar una pregunta inmediata entre quienes ya tenían el itinerario listo: qué tan estable será el escenario durante los próximos días.
Luego del primer movimiento, los reportes oficiales en Chile marcaron cinco eventos posteriores en pocas horas: cuatro en el mismo sector de Punitaqui y otro en la zona de Ollagüe. La réplica de mayor intensidad llegó a 4,1. En términos cotidianos, ese tipo de secuencia suele aumentar la atención pública, aunque no implique automáticamente un agravamiento. Para los viajeros mendocinos, el impacto fue directo: reprogramaciones tentativas, chequeos de rutas, consultas sobre protocolos en hoteles y una decisión que se repite en grupos familiares: seguir el minuto a minuto antes de salir.
Marejadas en la costa chilena, de sur a norte
Como si faltara un condimento, apareció otro aviso que tocó un nervio sensible para quienes buscan mar. Servimet, el organismo meteorológico de la Armada chilena, emitió una advertencia por marejadas provenientes del suroeste que afectarán el litoral entre el Golfo de Penas y Arica, además del archipiélago Juan Fernández. En la práctica, el mensaje apunta a olas más altas y corrientes más fuertes, un combo que vuelve riesgosos roqueríos, muelles, miradores y paseos costeros aun cuando el clima parezca “perfecto”.
El contexto no es menor: en Argentina, el descanso de Carnaval se extiende desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, un período que suele empujar a miles de mendocinos a cruzar a Chile para descansar y buscar playa. Por eso, cada novedad que involucra el suelo y el mar del país vecino repercute en cadena. Hay quienes mantienen el plan, pero ajustan el destino. Otros priorizan ciudades con bahías más resguardadas o actividades lejos de la costa. Y también aparecen los que prefieren esperar y salir a último momento, con información confirmada.
En este escenario, el consejo más repetido es evitar versiones de redes y apoyarse en canales oficiales: reportes sismológicos, comunicados marítimos y alertas locales del lugar donde se piensa vacacionar. Además, recomiendan medidas simples pero útiles: ubicar salidas de emergencia en alojamientos, acordar un punto de encuentro familiar, llevar linterna y batería externa, y respetar indicaciones en playas cuando el oleaje cambia. La idea no es alimentar el miedo, sino sumar prudencia a un viaje que, para muchos, sigue siendo parte del verano.