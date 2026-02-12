Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Cómo está el Pehuenche.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este jueves, la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa buen tiempo en alta montaña con cielo despejado durante todo el día. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Durante el viernes, día de inicio del fin de semana XXL en Argentina, se espera que continúe la estabilidad en alta montaña con "cielo despejado durante el día y la noche".

Antes de iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Además, aquellos que deseen conocer el estado del tránsito, las demoras estimadas y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado, pueden hacerlo a través de la herramienta digital Pasar.