Paso a Chile: estado actual y tiempo en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. El pronóstico en alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

El pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala para este martes estabilidad en alta montaña, con una jornada con poca nubosidad. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 10°

Punta de Vaca: 5°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° Según los datos disponibles, la estabilidad en alta montaña continuará a lo largo de la semana.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: