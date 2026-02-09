Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Cómo está el Pehuenche.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

El pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica indica una semana con estabilidad en alta montaña. Para este lunes se espera una jornada con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 12°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: