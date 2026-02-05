Paso a Chile: estado, horarios y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado las 24 horas en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas las 24 horas, en ambos sentidos de circulación.

Para este jueves se espera estabilidad en alta montaña. La Oficina de Vigilancia Meteorológica señala una jornada con cielo despejado. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 11°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 1°

Las Cuevas: - 2° Según el pronóstico, la estabilidad seguirá durante el viernes cuando se espera cielo mayormente despejado en alta montaña.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: