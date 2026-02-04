Cómo está el paso a Chile y qué se espera para los próximos días

El paso a Chile está habilitado las 24 horas. El pronóstico en alta montaña

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

Luego de una jornada con lluvias débiles, para este miércoles la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala "cielo despejado". A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 7°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° De acuerdo al pronóstico, la estabilidad continuará durante el jueves, cuando se espera un día despejado en cordillera.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: