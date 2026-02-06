Paso a Chile: de cuánto es la demora en Los Libertadores este viernes

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

A primera hora de este viernes informaron que ya se registran 50 minutos de demora en Los Libertadores (Chile), mientras que en Horcones (Argentina) no hay demoras significativas. En tanto, se espera que el flujo vehicular incremente con el correr de las horas.

Aquellos que deseen acceder a información en tiempo real para conocer el estado del tránsito y las demoras estimadas, lo puede hacer a través de PasAr, una de las funcionalidades dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.

Pronóstico en alta montaña El reporte de la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala para este viernes estabilidad en alta montaña, con cielo mayormente despejado. En el inicio del día, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 11°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° De acuerdo al pronóstico, el sábado continuaría la estabilidad en alta montaña, con un día con "cielo despejado y sin fenómenos".